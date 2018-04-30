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New Jersey'de Bediüzzaman konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 04:37 | Son Güncelleme

New Jersey eyaletinin Paterson kentinde "Bediüzzaman'a göre medeniyet ve müsbet hareket" konferansına Türklerin katılımı yoğun oldu - AK Parti Isparta Milletvekili Yüce: "(FETÖ/PDY) Kuran'ı, sünneti, hadisleri istismar ettiği gibi Risale-i Nur'u da istismar ederek yola çıkmıştır"

NEW JERSEY (AA) - ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerin başında gelen New Jersey eyaletinin Paterson kentinde "Bediüzzaman'a göre medeniyet ve müsbet hareket" konferansına bölgede yaşayan Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Wisdom House (Hikmet evi) isimli kuruluşun Akba Hall Salonu'nda düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı, mücadelesi ve medeniyet anlayışının önemine işaret ederek, günümüz için insanlığın ihtiyaç duyduğu müsbet hareket tarzının nasıl olması gerektiğini Risale-i Nur'dan örneklerle anlattı.

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bütün güzel ve kutsal şeyleri en başta Kuran-ı Kerim'i istismar ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Kuran'ı, sünneti, hadisleri istismar ettiği gibi Risale-i Nur'u da istismar ederek yola çıkmıştır. İnsanların saf ve masum duygularını böylece istismar etti. Başka bir şey söylese bu adam kandıramazdı. Dini kullanarak yaptı, çünkü senin en zayıf olduğun yer vicdani ve dini tarafındır o hassasiyetini kullandı ve istismar etti."

-"Kaçak halde yaşamak zorundalar”

Yüce, Türk milletinin sağlam durarak gerçekleri gördüğünü ve daha büyük bir zararın olması engellendiğini ifade etti.

FETÖ’nün dinler arası diyalog kavramını kullanarak çıkar elde ettiğini anlatan Yüce, “Bediüzzaman diyor ki 'Sen Kuran hizmeti mi yapacaksın? Sen her türlü maddi manevi, siyasi ve dünyevi ikbalden uzak duracaksın. Sadece o manevi şeyleri insanların kalplerine yerleştirecek doğru bir insan olma hakikati için çalışacaksın.' Bunlar ne yaptılar? Hep insanların ceplerine ve cüzdanlarına gözlerini diktiler.” sözlerine yer verdi.

Yüce, Avrupa’ya yaptığı ziyarette FETÖ mensuplarının kaçacak delik aradığını gördüğünü belirterek, "FETÖ, İslamiyet'e, Türk toplumuna, Müslüman'a verdiği zarar kadar kendine inananları da kandırdı. Bir sürü zeki çocukları alıp çürüttü, alıp mahvetti, en büyük zararı onlara verdi. Şimdi her tarafta kaçak halde yaşamak zorundalar.” değerlendirmesinde bulundu.

- Seçim değerlendirmesi

Yaklaşan seçimle ilgili açıklamalarda da bulunan Yüce, AK Parti’nin MHP ile birlikte kurduğu seçim ittifakının millet tarafından büyük teveccühle karşılandığını belirterek, seçimlerden büyük bir başarıyla çıkarak hem Cumhurbaşkanlığını tekrar kazanacaklarını hem de Mecliste çoğunluğu elde edeceklerini söyledi.

Yüce, Türkiye’nin bir sıçrama noktasında olduğuna, sadece bölgesinde değil küresel anlamda ekonomik bir güç haline geldiğine işaret ederek, "Eskinin o menfaate, çıkara ve zora dayalı sitemi ile mücadele ediyor şu anda Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Bu seçim herhangi bir siyasi seçim değil onun için." diye konuştu.

Yüce, Erdoğan'ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünün önemli bir strateji ve felsefe olduğunu vurgulayarak, "Biz gerçekten barışın, adaletin her yere yayılmasını, hakkaniyetin her tarafta tesisini istiyorsak önce adaleti tesis etmemiz lazım. Güçlünün, kuvvetlinin haklı olduğu değil, haklının kuvvetli olduğu bir sitemin mücadelesini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Yüce'ye AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Levent Ali Yıldız tarafından bir plaket takdim edildi.

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- AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce Bediüzzaman Said Nursi AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı

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