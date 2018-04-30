New Jersey'de Bediüzzaman konferansı

NEW JERSEY (AA) - ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerin başında gelen New Jersey eyaletinin Paterson kentinde "Bediüzzaman'a göre medeniyet ve müsbet hareket" konferansına bölgede yaşayan Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Wisdom House (Hikmet evi) isimli kuruluşun Akba Hall Salonu'nda düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı, mücadelesi ve medeniyet anlayışının önemine işaret ederek, günümüz için insanlığın ihtiyaç duyduğu müsbet hareket tarzının nasıl olması gerektiğini Risale-i Nur'dan örneklerle anlattı.

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bütün güzel ve kutsal şeyleri en başta Kuran-ı Kerim'i istismar ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

Kuran'ı, sünneti, hadisleri istismar ettiği gibi Risale-i Nur'u da istismar ederek yola çıkmıştır. İnsanların saf ve masum duygularını böylece istismar etti. Başka bir şey söylese bu adam kandıramazdı. Dini kullanarak yaptı, çünkü senin en zayıf olduğun yer vicdani ve dini tarafındır o hassasiyetini kullandı ve istismar etti."