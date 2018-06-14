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New York Başsavcısı, Trump'a ve yardım vakfına dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

New York Başsavcılığı tarafından, 2016'daki başkanlık seçimlerini etkilemek için "yasadışı siyasi koordinasyonda" yer alması nedeniyle Trump Vakfı'na, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldı

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump, ailesi ve Trump'ın yardım vakfına ''yasaları ihlal ettikleri'' gerekçesiyle dava açtı.

New York Başsavcısı Barbara Underwood, yaptığı açıklamada, Trump Vakfı'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini etkilemek için ''yasadışı siyasi koordinasyonda'' yer alması nedeniyle vakfa, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldığını duyurdu.

Underwood, Trump'ın ''yardım vakfının adını kullanarak vakıf için toplanan fonları seçim kampanyasını desteklemek için kullandığını'' iddia etti.

Trump Vakfı ise New York Başsavcılığı'nın açtığı davanın ''siyasi amaçlı'' olduğunu belirterek, iddiaları reddetti.

ABD Başkanı Trump da açılan davaya Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Trump, ''Ahlaksız New York Demokratları ve gözden düşmüş Eric Schneiderman, vakıfla ilgili bana dava açmak için ellerinden geleni yapıyor.'' ifadesini kullandı.

Trump Vakfı'na 18 milyon 800 bin dolar bağış yapıldığını ancak vakfın toplanan paradan daha fazlasını, 19 milyon 200 bin dolar yardım yaptığını aktaran Trump, davanın peşini bırakmayacağını vurguladı.

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dava New York Trump Trump Vakfı

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