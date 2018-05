New York Belediye Başkanı de Blasio, Müslümanlara iftar verdi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Müslüman toplumu temsilcileri için konutunda iftar yemeği verdi.

Belediye Başkanlığının resmi konutu Gracie Mansion'ın bahçesine kurulan özel iftar çadırında Müslümanlar önce akşam namazı kıldı, sonra iftarlarını açtı.

İftar programına New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve Türk toplumu temsilcileri de katıldı.

Davetlilerin iftarlarını açmasının ardından de Blasio etkinlikte yaptığı konuşmada her yıl düzenledikleri en güzel programlardan birinin Ramazan'da verdikleri iftar yemeği olduğunu ve bu etkinliğin New York için çok önemli olduğunu söyledi.

- Amerikalı Müslümanlara teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamafobik ve ırkçı söylemleri teşvik eden tutumunu da eleştiren Blasio, New York'un ve ABD'nin aslında Müslümanları dışlayan bir yer olmadığını ifade etti.

ABD'de en fazla Müslümanın New York'ta olduğunu belirten ve Müslümanlara New York'a katkılarından dolayı teşekkür eden Blasio, '' Bu gece New York'taki Müslümanlara mesajım; kendinizi güvende hissedin çünkü seviliyor, saygı duyuluyor ve korunuyorsunuz.'' dedi.

İftar yemeğinin sponsorluğunu ise New York'taki Türk Restoranı Ali Baba başta olmak üzere Arnavut İslam Kültür Merkezi, Council of Peoples Organization, Islamic Relief USA, Vintage Food Corporation ve Amerika Zekat Vakfı üstlendi.