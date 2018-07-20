New York Belediyesinin 5 enerji devine açtığı dava

New York Belediyesinin küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla dünyanın en büyük 5 enerji firmasına açtığı davayı enerji şirketleri kazandı.

New York Güney Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı John F. Keenan, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'e karşı açılan davada, savunma makamlarının talebi üzerine davanın reddine karar verdi.

Keenan, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği hayatın bir gerçeği ve savunma makamları bu konuya itiraz etmiyor ancak iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi sorunlar yargı makamı tarafından düzeltilmemeli, bunun yerine hükümetin diğer iki kolu tarafından ele alınmalı." ifadesini kullandı.

Kararın ardından Chevron tarafından yapılan açıklamada, "New York Belediyesinin iddiaları sera gazlarının salınımı üzerine kurulu ve bu iddialar federal hukuk kapsamında tekdüze ve standart bir karar gerektiriyor. ABD Kongresi, sera gazlarının salınımı konusundaki kararlar için Çevre Koruma Ajansını (EPA) yetkilendirmiştir." değerlendirmesine yer verildi.