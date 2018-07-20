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New York Belediyesinin 5 enerji devine açtığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

New York Belediyesinin küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'e açtığı dava, enerji şirketlerinin lehine sonuçlandı

New York Belediyesinin küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla dünyanın en büyük 5 enerji firmasına açtığı davayı enerji şirketleri kazandı.

New York Güney Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı John F. Keenan, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'e karşı açılan davada, savunma makamlarının talebi üzerine davanın reddine karar verdi.

Keenan, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği hayatın bir gerçeği ve savunma makamları bu konuya itiraz etmiyor ancak iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi sorunlar yargı makamı tarafından düzeltilmemeli, bunun yerine hükümetin diğer iki kolu tarafından ele alınmalı." ifadesini kullandı.

Kararın ardından Chevron tarafından yapılan açıklamada, "New York Belediyesinin iddiaları sera gazlarının salınımı üzerine kurulu ve bu iddialar federal hukuk kapsamında tekdüze ve standart bir karar gerektiriyor. ABD Kongresi, sera gazlarının salınımı konusundaki kararlar için Çevre Koruma Ajansını (EPA) yetkilendirmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

New York Belediyesi, ocak ayında açtığı davada, söz konusu firmaların küresel ısınmaya neden olduklarını iddia ederken, New York halkını küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden korumak için geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı bu firmalardan tazminat olarak talep etmişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Kuzey Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı William Alsup, geçen ay San Francisco ve Oakland Belediyelerinin enerji şirketlerine karşı açtığı benzer konulu davanın reddine karar vermiş ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak "Bu sorun, bölge yargıcı ve jürisinden ziyade daha büyük boyutta bir çözüm gerektiriyor." açıklamasında bulunmuştu.

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