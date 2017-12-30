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New York borsası 2017'nin son gününü düşüşle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 00:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

WASHINGTON (AA) - New York borsası, 2017 yılının son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 118,29 puan (yüzde 0,48) değer kaybederek 24.719,22 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,93 puan (yüzde 0,52) azalarak 2.690,60 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 46,77 puan (yüzde 0,67) gerileyerek 6.903,39 puana indi.

Analistler, 2017'yi rekor üstüne rekor kırarak geçiren ABD borsalarının yılın son gününde değer kaybetmesinde teknoloji ve enerji hisselerindeki düşüşlerin neden olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından hedef aldığı teknoloji devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti. Apple ve Chesapeake Energy Corporation'a ait hisseler de sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 2 gerileyerek endekslerdeki düşüşe öncelik edenler arasında yer aldı.

(AA)

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