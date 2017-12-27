New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, Noel tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününü sınırlı düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 7,85 puan (yüzde 0,03) azalışla 24.746,21 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,84 puan (yüzde 0,11) kayıpla 2.680,50 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 23,71 puan (yüzde 0,34) düşüşle 6.936,25 puana geriledi.
Analistler, endekslerdeki sınırlı değer kaybına teknoloji devi Apple'ın hisselerinde yeni iPhone modeline yönelik talebin beklentiyi karşılamaması nedeniyle yaşanan yüzde 2,5'lik sert gerilemenin öncülük ettiğini belirtiyor.
(AA)
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