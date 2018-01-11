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New York borsası düşüşle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

- S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji endekslerinin 6 günlük yükseliş serisi sona erdi

New York borsası, Çin'in, ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma haberinin ardından günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 16,67 puan (yüzde 0,07) azalarak 25.369,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 3,06 puan (yüzde 0,11) düşüşle 2.748,23 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,01 puan (yüzde 0,14) değer kaybıyla 7.153,57 puana indi.

Böylece, S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji endekslerinin 6 günlük yükseliş serisi de sona ermiş oldu.

Bloomberg'in haberine göre, ABD hazine tahvillerini daha az cazip görmeye başlayan Çinli yetkililerin, ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği belirtiliyor.

(AA)

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