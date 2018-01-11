New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Çin'in, ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma haberinin ardından günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 16,67 puan (yüzde 0,07) azalarak 25.369,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 3,06 puan (yüzde 0,11) düşüşle 2.748,23 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,01 puan (yüzde 0,14) değer kaybıyla 7.153,57 puana indi.
Böylece, S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji endekslerinin 6 günlük yükseliş serisi de sona ermiş oldu.
Bloomberg'in haberine göre, ABD hazine tahvillerini daha az cazip görmeye başlayan Çinli yetkililerin, ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği belirtiliyor.
(AA)
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum