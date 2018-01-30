HABER

New York borsası düşüşle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

New York borsası, enerji ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 177,23 puan (yüzde 0,67) düşüşle 26.439,48 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,34 puan (yüzde 0,67) azalışla 2.853,53 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,27 puan (yüzde 0,52) değer kaybıyla 7.466,51 puana düştü.

ABD'li enerji şirketlerinden Baker Hughes ve Chesapeake Energy'nin hisse başına değeri sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 2,9 azaldı.

Teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2 düşerken, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri de yüzde 2,1 değer kaybetti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.