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New York borsası "karışık" kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 00:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Dow Jones Sanayi Endeksi'nin dört işlem günlük kazanç serisi sona erdi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 12,87 puan (yüzde 0,05) azalışla 25.283,00 puana gerilerken endeksin dört işlem günlük kazanç serisi de sona ermiş oldu.

Enerji devi General Electric ve teknoloji şirketi Apple'ın hisselerinin sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 0,4 azalması endeksin düşüş göstermesinde etkili oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 4,56 puan (yüzde 0,17) kazançla 2.747,71 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,83 puan (yüzde 0,29) artışla 7.157,39 puandan kapanırken, her iki endeks dört işlem günü üst üste rekor seviyeden günü tamamlamış oldu.

Teknoloji şirketlerinden Seagate Technologies'in hisse başına değeri yüzde 7 yükselirken, finansal hizmet firması Western Union'ın hisseleri yüzde 4,3 prim yaptı.

(AA)

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