New York borsası, büyük Amerikan şirketlerinin hisselerindeki düşüş ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü karışık seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 3,79 puan (yüzde 0,01) azalarak 26.210,81 puana geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 6,16 puan (yüzde 0,22) artışla 2.839,13 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 52,26 puan (yüzde 0,71) artışla 7.460,29 puana yükseldi. Her iki endeks günü rekor seviyeden kapattı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisse değeri yüzde 10 prim yaptı.

Öte yandan, Procter & Gamble ile Johnson & Johnson şirketlerinin hisseleri sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 4,3 düşüş kaydetti.

(AA)