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New York borsası "karışık" kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi ralli yaparak 140,67 puan (yüzde 0,54) artışla 26.392,79 puanla rekor seviyeden kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 1,71 puan (yüzde 0,06) yükselişle 2.839,25 puana ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,89 puan (yüzde 0,05) düşüşle 7.411,16 puana geriledi.

Dow Jones Endeksinde işlem gören uçak üreticisi ve savunma devi Boeing'in hisse başına değeri yüzde 2,5 artarken, yatırım bankası Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,3 prim yaptı.

(AA)

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