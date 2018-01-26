New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi ralli yaparak 140,67 puan (yüzde 0,54) artışla 26.392,79 puanla rekor seviyeden kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 1,71 puan (yüzde 0,06) yükselişle 2.839,25 puana ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,89 puan (yüzde 0,05) düşüşle 7.411,16 puana geriledi.
Dow Jones Endeksinde işlem gören uçak üreticisi ve savunma devi Boeing'in hisse başına değeri yüzde 2,5 artarken, yatırım bankası Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,3 prim yaptı.
(AA)
Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi
ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...
Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...
Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!
İstanbul'da metrobüs isyanı! Yolu trafiğe kapattılar
Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Okuyucu Yorumları 0 yorum