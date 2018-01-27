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New York borsası ralli yaparak rekorla kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 00:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Nasdaq Teknoloji Endeksi, tarihte ilk defa 7.500 puanın üzerinde günü tamamladı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın son işlem gününü ralli yaparak rekorla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 223,92 puan (yüzde 0,85) artışla 26.616,71 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 33,62 puan (yüzde 1,18) kazançla 2.872,87 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 94,61 puan (yüzde 1,28) değer kazanarak 7.505,77 puana ulaştı.

Böylece, her üç endeks günü rekor seviyelerden kapatırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de tarihte ilk defa 7.500 puanın üzerinde günü tamamlamış oldu.

Dow Jones Sanayi Endeksine işlem gören teknoloji devlerinden Microsoft ve IBM'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,1 artış gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri yüzde 1,3 yükselirken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,7 prim yaptı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,2 artış kaydederken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de bu hafta yüzde 2,3 yükseldi.

(AA)

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