New York borsası rekorla açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne rekorlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 131,43 puanlık (yüzde 0,50) artışla 26.342,24 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 7,64 puan (yüzde 0,27) yükselişle 2.846,77 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,77 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 7.468,06 puana yükseldi.
Böylece her 3 endeks güne rekor seviyelerden başlamış oldu.
Açılışta, Microsoft'un hisse başına değeri yüzde 0,7 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 0,6 yükseldi.
(AA)
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