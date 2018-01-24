New York borsası rekorla açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne rekorlarla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, 131,43 puanlık (yüzde 0,50) artışla 26.342,24 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,64 puan (yüzde 0,27) yükselişle 2.846,77 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,77 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 7.468,06 puana yükseldi.

Böylece her 3 endeks güne rekor seviyelerden başlamış oldu.

Açılışta, Microsoft'un hisse başına değeri yüzde 0,7 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 0,6 yükseldi.

(AA)