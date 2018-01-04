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New York borsası rekorla kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Standard & Poor's 500 Endeksi tarihte ilk defa 2.700 puanın üzerinde günü tamamladı

New York borsasında endeksler, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Merkez Bankasının (Fed) tutanaklarının yayımlanmasının ardından günü rekor seviyelerden tamamladı.

Kapanışta Dow Jones Sanayi Endeksi 98,67 puan (yüzde 0,40) artışla 24.922,68 puan oldu. Endeks gün içinde 24.941,92 puana kadar tırmanarak 25.000 puan barajına yaklaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 17,25 puan (yüzde 0,64) kazançla 2.713,06 puandan kapanırken, tarihte ilk defa 2.700 puanın üzerinde günü tamamlamış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 58,63 puan (yüzde 0,84) değer kazanarak 7.065,53 puana ulaştı.

Böylece, her üç endeks günü rekor seviyelerden kapattı.

Endekslerin rekor seviyeye ulaşmasında petrol fiyatlarının son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması rol oynadı.

Londra Brent petrolün varil fiyatı 67,93 dolarla 13 Mayıs 2015'ten bu yana, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü petrolün varil fiyatı da 61,80 dolarla 10 Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve ConocoPhillips'inhisse başına değeri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,8 artış gösterdi.

Fed'in 12-13 Aralık'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin bugün yayımlanan tutanaklarda, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bazı üyelerinin bu yıl yapılması öngörülen üç faiz artışını çok "agresif", diğerlerinin ise "yavaş" bulduğu belirtildi.

Uzmanlar, FOMC üyeleri arasındaki farklılıklara işaret ederek, Fed'in bu sene kaç faiz artışı yapacağının belirsizliğe neden olduğunu belirtti.

(AA)

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