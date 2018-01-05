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New York borsası rekorla kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Dow Jones Sanayi Endeksi tarihte ilk defa günü 25 bin puanın üzerinde tamamladı

New York borsasında endeksler, ABD'de olumlu gelen makroekonomik verilerin ardından günü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi ralli yaparak 152,45 puan (yüzde 0,61) artışla 25.075,13 puana ulaştı ve tarihte ilk defa 25 bin puanın üzerinde kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 10,93 puan (yüzde 0,40) kazançla 2.723,99 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 12,38 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 7.077,91 puana ulaştı.

Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden kapattı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics'in bugün yayımlanan raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı aralıkta 250 bin artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Mart 2017'den bu yana en büyük artışını kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin olarak belirlenmişti.

(AA)

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