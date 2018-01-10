New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında endeksler günü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 102,80 puan (yüzde 0,41) artışla 25.385,80 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 3,58 puan (yüzde 0,13) kazançla 2.751,29 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,19 puan (yüzde 0,09) değer kazanarak 7.163,58 puana ulaştı.

Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

ABD'li savunma devi ve uçak üreticisi Boeing'in hisse başına değeri yüzde 2,7 artışla 318,43 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

(AA)