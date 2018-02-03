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New York borsası sert düşüşle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 00:36 | Son Güncelleme

- Dow Jones Endeksi Aralık 2008'den beri en sert günlük düşüşünü kaydetti

New York borsası, bugün açıklanan makroekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 665,75 puan (yüzde 2,54) azalarak 25.520,96 puana geriledi ve Aralık 2008'den beri en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi 59,85 puan (yüzde 2,12) düşüşle 2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak 7.240,95 puandan günü tamamladı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,1, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 3,9 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Böylece Standard & Poor's 500 Endeksi Ocak 2016'dan beri, Nasdaq Teknoloji Endeksi de Şubat 2016'dan bu yana en sert haftalık kayıplarını yaşadı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler ocakta 200 bin kişiye istihdam sağladı. Ülke ekonomisinin gücünü yansıtan verinin yılın ilk ayında 180 bin artması bekleniyordu.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentileri aştı. Yıllık bazda Haziran 2009'dan beri en yüksek seviyesine ulaşan ücret artışına ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Beklentileri aşan tarım dışı istihdam ile son 8,5 yılın en hızlı ücret artışı, Fed'in bu yıl enflasyonu dengelemek adına 3 yerine 4 kez faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Bunun ardından yatırımcılar borsada satış pozisyonu alırken, en sert düşüş teknoloji ve enerji şirketlerinin hisselerinde görüldü.

Microsoft ve Apple'ın hisseleri bugünü sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 4,3 düşüşle tamamlarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 5,3 değer kaybetti.

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve Chevron'un hisse başına değeri de sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 5,6 düşüş gösterdi.

(AA)

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