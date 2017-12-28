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New York borsası sınırlı yükselişle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 00:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler Çarşamba gününü sınırlı yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,09 puan (yüzde 0,11) artışla 24.774,30 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,12 puan (yüzde 0,08) kazançla 2.682,62 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 3,09 puan (yüzde 0,05) primle 6.939,34 puana yükseldi.

Analistler, piyasaların Noel ve yeni yıl tatilleri arasında düşük işlem hacminden ötürü yön bulmakta zorlandığına işaret ediyor.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi aralıkta 122,1'e gerileyerek 17 yılın zirvesinden indi.

(AA)

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