HABER

New York borsası yükselişle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 17 dakika önce

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 92,20 puan (yüzde 0,35) artışla 26.344,32 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,21 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.844,75 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,71 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 7.451,76 puana ulaştı.

Açılışta, teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,8 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,9 prim yaptı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.