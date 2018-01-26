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New York borsası yükselişle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 19 dakika önce

New York borsası, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 54,20 puan (yüzde 0,21) artışla 26.446,99 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 9,56 puan (yüzde 0,34) yükselişle 2.848,81 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,09 puan (yüzde 0,45) değer kazanarak 7.444,26 puana ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüme kaydetti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme gösteren Amerikan ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 3 büyümesi bekleniyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler 2017 yılı aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak 249,4 milyar dolara yükseldi. Veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,9 artış yönündeydi.

(AA)

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