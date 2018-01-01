New Yorklular yeni yılın ilk gününde denize girdi

New York'ta yüzlerce kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeden yılın ilk gününde mayo ve kostümleriyle denize girdi.
Termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi göstermesine rağmen New York'taki gelenek bu yıl da bozulmadı ve yüzlerce kişi mayo ve renkli kostümlerle kendilerini Atlantik Okyanusu'nun soğuk sularına bıraktı.
Coney Adası'nda plajda toplanan kalabalık, müzik ve dans eşliğinde okyanusun dondurucu sularına atladı.
Her yıl Coney Adası Kutup Ayıları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikten toplanan bağışların, bu yıl sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre oluşturmak için kullanılacağı bildirildi.
(AA)
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