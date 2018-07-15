New York'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

New York'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri katıldı. 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Bayramoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un üzerinden iki yıl geçmesine rağmen etkilerinin hala devam ettiğini ve toplumsal bir travmaya sebep olan bu darbe girişiminin ciddi kayıplar verilmesine neden olduğunu söyledi. Bayramoğlu, ''Aradan geçen zamanla yaralarımızı sardık. 24 Haziran'da önemli bir demokrasi sınavı verdik. Artık yeni bir Türkiye zamanı. Bu yeni dönemi inşaa ederken şüphesiz 15 Temmuz'un bize verdiği dersleri de göz ardı etmeyeceğiz.'' dedi. 15 temmuz darbe girişiminin FETÖ'nün Türkiye'yi yukarıdan aşağı dönüştürme ve toplumsal alanı bütünüyle kontrol etme çabalarının son aşaması olduğunu anlatan Bayramoğlu, Türkiye'nin demokratik düzenine kast eden bu darbe girişiminin birçok açıdan Türkiye'nin yeniden düşünmesine ve ilişkilerini düzenlemesine neden olduğunu ifade etti.

Uzun zamandır Batı basınında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sistematik bir dezenformasyon olduğunu ve bunun hala devam ettiğini belirten Bayramoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sürekli Türkiye'nin demokrasinden uzaklaştığını iddia edenlere sormak gerekir. Delilleri nedir? Hapisteki gazeteciler mi? Size bir örnek anlatayım. Diyardakır'da askeri operasyon devam ederken gazeteci olarak bir süre görev yaptım. Bir gazeteci PKK'lıların arasından çıktı ve teslim oldu. İçerde sadece gazetecilik faaliyeti yaptığını ve PKK ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Sorgu sonrası tutuklandı. Bazı STK'lar ve terör örgütünü destekleyen yayın kuruluşları tepki gösterdi. Türkiye'de bir gazeteci daha tutuklanmıştı. Türkiye'de demokrasi yoktu. İşin aslını size anlatmamı ister misiniz? Gazeteci sorguya alındığında gazetecilik faaliyeti yaptığını söylemişti ama tüm vücudu barutla kaplıydı, sağ omzu uzun namlulu silah kullandığı için morarmıştı ve sağ elinin tetik parmağı çok tetik çektiği için ezilmişti. Şimdi bu adamı hapse atan Türk yargısını suçlayabilir misiniz? Dünyanın hangi ülkesinde suç işleyenler mesleklerine göre imtiyaz sahibi olur? Bu tutuklama mı bizim demokrasimizi tehlikeye soktu?''