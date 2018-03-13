Tuncer, kadınlara daha fazla eğitim olanakları ve iş dünyasına odaklı programların sunulmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirirken, iş dünyasının da kadınlara daha fazla fırsatlar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kadınların iş hayatında ayrımcılığa uğradığına dikkati çeken Tuncer, birçok işverenin de uzun dönem doğum izni vermekten çekindiğini kaydetti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, yıllarca kadın hakları için yapılan mücadelelere rağmen kadınların hala iş hayatında zorlandığını ifade ederek, kadınlarla erkekler arasında maaş farkının devam ettiğini söyledi.

New York'taki Yale Club'da düzenlenen etkinliğin açılışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya konuşma yaparken, etkinliğe Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Kadın örgütleri ve Türk toplumu temsilcileri de katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TOA Danışmanlık tarafından "Kadınların Güçlenmesi ve Ekonomik Gelişim" temalı "Dünya Kadınlar Zirvesi" düzenlendi.

Yılmaz, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve inovasyon alanlarına kadınların katılımı arttırmak için KADEM'in üç tane "Kadın Girişimcilik Kampı" düzenlediğini bildirirken, 90 kadının yer aldığı kampta katılımcılardan birinin de uluslararası alanda ödül kazandığını belirtti.

Kadınların iş ve özel hayatına katılımlarının arttırılması için engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Yılmaz, kadınların daha fazla ekonomiye katılmasını teşvik etmek için KADEM'in projeler geliştirdiği bilgisini paylaştı.

Yılmaz, kadınların her sektörde eşit fırsatlara sahip olmasının önemine dikkat çekerken, kadınların dünya genelinde daha çok iş hayatına katılması için destekleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, yaptığı konuşmada, kadınların haklarının adil olarak uygulanması ve kadınların güçlendirilmesi sayesinde ekonomik ve sosyal kazançların elde edileceğini vurguladı.

Aybet, söz konusu mücadeleler arasında, işyerinde kadınların ilerlemesine ve yükselmesine karşı engeller (glass ceiling) ile kadınların kendi hakları ve itibarları için uğraşmasına dikkat çekti.

Kadınların iş dünyasında mutlu olması için motive edilmesi gerektiğine dikkati çeken Aybet, iş yerinde adil olmayan mücadeleler nedeniyle kadınlarda karamsarlık yaratılmaması gerektiğini vurguladı.

KADEM'in "Gelecek İçin İş" adlı projesinin genç kızlara mesleki ve kişisel eğitim verdiğini ileten Yılmaz, bu proje kapsamında katılımcıların turizm, otel işletmeciliği ve muhasebecilik alanlarında dersler aldığını dile getirdi.

Kadınların yaptıkları seçimlerle kendilerini güçlü kıldığının altını çizen Aybet, hayat tecrübelerinin kadınların gelişimine de önemli katkıda bulunduğunu dile getirdi.

- Beş genç kızdan biri okuldan ayrılıyor

Danışmanlık hizmeti veren Bridging Cultures Group adlı kuruluşun Kurucusu ve Üst Yöneticisi Dr. Debbie Almontaser, konuşmasında, kadınlarla ilgili önemli istatistiklere yer verdi.

Almontaser, gebelikte anne ölümünün yüzde 99'unun gelişmekte olan ülkelerde görüldüğüne dikkat çekerek, bunun uygun sağlık koşulları yaratılarak önüne geçilebileceğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerde her beş genç kızdan birinin ilkokul seviyesinin ilerisine geçmeden okuldan ayrıldığı bilgisine paylaşan Almontaser, bu genç kızların yüzde 10'unun liseyi bitirmesi durumunda ülkelerinde gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 3 oranında artacağını vurguladı.

Almontaser, gelişmekte olan ülkelerde her yedi kızdan birinin 15 yaşına geldiğinde evlendirilmek zorunda bırakıldığına dikkat çekerek, bu kızların evlendirilmek yerine okullarını tamamlamasına izin verilmesi durumunda çalışma hayatına ve ekonomiye daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerde kadınların tarım sektöründeki iş gücüne katılım oranının en az yüzde 43 olduğu bilgisini paylaşan Almontaser, öte yandan kadınların toprak mülkiyetinin pek görülmediğini sözlerine ekledi.