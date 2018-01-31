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New York'ta Filistinli Temimi'ye destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 04:51 | Son Güncelleme

- New York'ta Times Meydanı yakınındaki Port Authority otobüs terminalinde toplanan yüzlerce Amerikalı Müslüman, Filistinli Temimi'ye destek gösterisi yaptı - Gösteriye New York'ta yaşayan bazı Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar da destek verdi

NEW YORK (AA) - New York'ta Times Medyanı yakınındaki Port Authority otobüs terminalinde toplanan yüzlerce Amerikalı Müslüman, İsrail'in tutuklu yargıladığı "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek gösterisi düzenlendi.

New York'un en önemli ulaşım merkezlerinden olan ve her gün binlerce kişinin kullandığı Port Authority otobüs terminali, Temimi'ye destek gösterisine ev sahipliği yaptı.

"Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD İsrail'e yardımları kes" ve "Kudüs Filistin'in başkentidir" pankartları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.

Diğer dinlere mensup kişilerin ve özellikle Siyonizm karşıtı Yahudi grupların da katıldığı Temimi'ye destek gösterisi, "Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde olaysız sona erdi.

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in Temimi'yi 19 Aralık 2017'den bu yanan hukuksuz biçimde tutuklu yargıladığına vurgu yapıldı ve Temimi'nin ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.

- Harekete geçme çağrısı

ABD'de yaşayan duyarlı Müslümanların ve diğer dinlere mensup kişilerin harekete geçmesi için çağrıda bulunulan bildiride, herkesin ilgili yetkililere, İsrail'in Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğuna ulaşması için eyleme geçmesi gerektiği belirtildi.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Geçen ay da aynı organizatörler New York'un en önemli mekanlarından Grand Central İstasyonu'nda Temimi'ye destek gösterisi yapmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

(AA)

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