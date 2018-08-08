New York'ta hastanede silahlı saldırı

New York'ta bir hastane odasında yaşanan silahlı saldırıda, saldırgan ve bir kişi yaşamını yitirdi.

New York Emniyet yetkilileri, Westchester Hastanesi'nin 4. katında sabah saatlerinde yaşanan olayda, 70 yaşlarındaki saldırgan erkek ile aynı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD basınında "saldırgan ile hayatını kaybeden kadının evli olduğu" ileri sürüldü.

Saldırgan ve hayatını kaybeden kadının kimlikleri açıklanmadı.

Olay sonrası başlatılan inceleme nedeniyle hastane bir süre giriş çıkışa kapatıldı.

