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New York'ta helikopter kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 04:44 | Son Güncelleme

New York'ta helikopter kazası: 2 ölü

New York'ta helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kurtarıldı.

Yetkililer, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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