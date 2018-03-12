New York'ta helikopter kazası: 2 ölü

New York'ta helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kurtarıldı.

Yetkililer, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.