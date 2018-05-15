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New York'ta "Kudüs" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 05:33 | Son Güncelleme

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olayları New York'ta protesto edildi

New York'ta, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olaylarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

New York'ta toplanan Filistin ve Arap toplumundan bir grup gösterici, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Gazze sınırında 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesini protesto etti.

Göstericiler, ''Filistin'i ırkçı işgalden kurtarın'', ''Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü'' gibi yazıların olduğu dövizler taşıyarak İsrail'e tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor. Dünkü gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükselmişti.

New York'ta "Kudüs" protestosu

- ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olayları New York'ta protesto edildi

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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
16 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
17 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
18 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
19 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
20 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
21 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
22 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
23 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
24 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
25 / 27

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi

New York'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi
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Filistin israil Kudüs New York protesto

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