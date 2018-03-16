Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "Sığınmacı Kadınlara Yönelik Başarılı Uyum Modelleri: Devlet, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplumun Rolü" adlı panel düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında New York'ta düzenlenen panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet moderatörlük yaptı.

Aybet, konuşmasında, dünyadaki sığınmacıların yüzde 80'inin gelişmekte olan ülkelerde olduğunu belirterek, sadece yüzde 5'lik kısmın zengin ülkelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu bildiren Aybet, bazı dönemlerde Türkiye'nin yaklaşık 200 bin sığınmacıyı tek bir seferde kabul ettiğini ve onlara güvenli giriş sağladığını vurguladı.

Aybet, Türkiye'nin mülteci sorunuyla ilgili gerekli kurumlara sahip olduğunun altını çizerek "Başka hiçbir ülke mülteci kriziyle mücadele için kurumlarını Türkiye kadar hızlı adapte edememiştir." dedi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı M. Abdullah Aksoy da sunumunda, nüfusu 1,9 milyon olan Gaziantep'te 400-450 bin civarında Suriyeli sığınmacı olduğunu aktardı.