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New York'ta silahsızlanma yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:50 | Son Güncelleme

ABD'deki silahla ilgili yasaları ve sık sık yaşanan silahlı okul saldırılarını protesto eden göstericiler Brooklyn Köprüsü'nde yürüdü

New York'ta çok sayıda aktivist, ABD'deki silahla ilgili yasaları ve sık sık yaşanan silahlı okul saldırılarını protesto etti.

Bireysel silahsızlanma isteyen göstericiler Brooklyn Köprüsü'nde yürüdü.

Silahlı şiddete dikkati çekmek için turuncu tişörtler giyen çok sayıda gösterici, bireysel silahlanma karşıtı sloganlar attı ve ''Silah şiddetine son verebiliriz'', ''Artık yeter'' yazılı dövizler taşıdı.

Özellikle okullara düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bireysel silahlanma tartışmaları sık sık gündeme geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York protesto Silahsızlanma

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