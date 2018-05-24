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New York'ta Trump'a protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği kentte protesto gösterileriyle karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği doğum yeri ve Demokratların kalesi New York'ta protesto edildi.

Protestocular, Manhattan'da Lotte New York Palace Otel'de bağış toplama etkinliğine katılan Trump'ı sıcak karşılamadı.

Trump karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, "Tüyler ürperten tweetler atan birini değil, lider istiyoruz", "Yalancı, hırsız, avcı" diye slogan attı.

Bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığı New York'ta, Trump'ın etkinliğe katıldığı otelin önüne de kamyonlar park edildi.

New York'ta Trump'a protesto

- ABD Başkanı Trump, bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği kentte protesto gösterileriyle karşılandı

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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
9 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
10 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
11 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
12 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
13 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
14 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
15 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
16 / 17

New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri
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Anahtar Kelimeler:
New York protesto Trump

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