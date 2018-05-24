New York'ta Trump'a protesto

ABD Başkanı Donald Trump, bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği doğum yeri ve Demokratların kalesi New York'ta protesto edildi.
Protestocular, Manhattan'da Lotte New York Palace Otel'de bağış toplama etkinliğine katılan Trump'ı sıcak karşılamadı.
Trump karşıtı dövizler taşıyan göstericiler, "Tüyler ürperten tweetler atan birini değil, lider istiyoruz", "Yalancı, hırsız, avcı" diye slogan attı.
Bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığı New York'ta, Trump'ın etkinliğe katıldığı otelin önüne de kamyonlar park edildi.
- ABD Başkanı Trump, bağış toplama etkinliğine katılmak için geldiği kentte protesto gösterileriyle karşılandı
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