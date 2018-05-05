New York'ta Türk sergisi

Türkiye'nin çağdaş sanat galerilerinden Gama Art Gallery, Türk sanatçıların eserlerini New York'ta tanıttı.

Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden Devrim Erbil ve genç kuşak sanatçılarından Yiğit Dündar'ın eserleri "Art New York" kapsamında ABD'li sanatseverlerle buluşturuldu.

Devrim Erbil'in eserleri "Virtual Devrim Projesi" kapsamında ABD'li sanatseverleri 360 derecelik bir İstanbul yolculuğuna çıkardı.

İnteraktif "sanal gerçeklik" (VR) tekniği kullanılan proje etkinliğinde, "Muse VR" adlı tekniği geliştiren Taha Alkan ve Talat Alkan da sergide yer aldı.

Ayrıca, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve Gama Art Gallery kurucusu ve sahibi Şule Claire Altıntaş da sergiye katıldı.

New York'un Manhattan bölgesinin batısındaki Pier 94'te sergilenen eserler pazar gününe kadar görülebilecek.

Sergide, Amerikalı sanatçı Thomas Frontini ve dünyaca ünlü heykeltıraş Emilie Gotmann'ın eserleri de yer alıyor.

