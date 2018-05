TOA Consulting Yöneticisi Jimmy Cüneyt Gürkan ise ödül törenine katılan herkese teşekkür etti.

Törene katılan New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da iki genç girişimci tarafından kurulan TurkofAmerica dergisinin ABD genelinde Türk-Amerikan toplumuna ulaşan en önemli dergilerden biri olduğunu dile getirdi.

Gecede ödül alan isimlerin Türkiye ve ABD arasında değerli birer köprü ve hatta büyükelçi görevi üstlendiğini belirten Yalçın, her bir ismin iki ülke arasındaki köklü dostluk ve dayanışmanın gerçek temsilcisi olduğunu ve bugünlerde buna daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ödül alanlar arasında Amerikan Kongresinde ilk dostluk grubunu kuran eski kongre üyeleri Robert Wexler ve Ed Whitfield, Türkiye üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Princeton Üniversitesi öğretim görevlisi Michael A. Reynolds, Truva kazılarına yaptığı katkılarla bilinen Dr. Brian Rose, Karun Hazineleri'nin Metropolitan Müzesi'nden alınıp Türkiye'ye iadesini sağlayan avukat Lary Kaye, Türkiye ile ilgili davalarda hukuki alanda mücadele eden David Saltzman, ünlü tarihçiler Justin McCarthy ve Heath Lowry, Türkiye’nin ilk uluslararası accelerator (hızlandırıcılar) programının öncülerinden Jeff Engell, Türkiye’nin yıllardır Amerika’da fahri konsolosluk görevlerini yürüten Los Angeles Fahri Başkonsolosu Bonnie Joy Kaslan ve Atlanta Fahri Başkonsolosu Mona Diamond, Türk sermayeli şirketler kategorisinde Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner ve ''Yes I Would Love Another Glass of Tea'' kitabının yazarı Katharine Branning, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams gibi isimler de bulunuyor.