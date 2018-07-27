New York'ta sınır dışı edilen göçmenlere destek amaçlı ''valizli'' protesto gösterisi düzenlendi.
Göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist, bu kişilerin yanlarına sadece bir valiz almalarına izin verilmesini valizlerle protesto etti.
''Sevdikleriniz ya da yakınlarınız sizden ayrılmak zorunda kaldığında yanlarına alacakları tek valize ne koyardınız?" ifadesiyle duruma tepki gösteren eylemciler, sınır dışı edilecek göçmenlerin yakınlarının onlar için sadece bir valiz hazırlamasına izin verildiğine dikkati çekti.
Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi linç edildi!
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum