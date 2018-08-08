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New York'ta yolcu uçağı acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 01:39 | Son Güncelleme

50 yolcu taşıyan United Airlines'a ait uçağın acil iniş yapmasına kokpitten çıkan duman neden oldu

United Airlines'a ait bir yolcu uçağı kokpitten çıkan duman nedeniyle New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Washington'dan Rhode Island'a giden United Airlines şirketine ait 4697 sayılı Embraer ERJ-145 tipi yolcu uçağı, kokpitten gelen dumandan dolayı New York JFK Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Uçakta bulunan yaklaşık 50 yolcu tahliye edildi. Olay sırasında üç yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

ABD Havacılık İdaresi yetkilileri olay hakkında inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
acil JFK uçak United Airlines

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