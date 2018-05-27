NEYAD'ın geleneksel iftarı

İSTANBUL (AA) - Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin (NEYAD) Danışma Kurulu Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 24 Haziran'da çok tarihi bir dönemeçten geçileceğini belirterek, "Sadece kazanmak değil, güçlü bir temsil elde ederek kazanmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin böyle yüksek hedefli seferberlik şartlarını bir daha oluşturması kolay olmayabilir. Hatırı sayılır bir yol almışken, cumhuriyetimizin 100. yılına ekonomisi güçlü, müreffeh, kendi kültürel referanslarından beslenen, kendi gündemini çizen bağımsız bir ülke olarak girmek en büyük arzumuz." dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen NEYAD'ın geleneksel iftarında konuşan Bayraktar, başörtüsü ve kadınların eğitim haklarını elde etme mücadelesinin öncülerinin STK'larda örgütlenen kadınlar olduğunu vurgulayarak, kadınların çabasının güçlü bir siyasi liderlikle buluşarak, başörtüsünü bir sorun olmaktan çıkardığını anımsattı.
Kadınların yeni nesillerin eğitimi için STK'ları yine etkili bir biçimde kullandığını dile getiren Bayraktar, NEYAD'ın da bunlardan biri olduğunu ve çok sayıda gence eğitim bursu vererek, ülkenin ihtiyacı olan insan gücüne yatırım yaptığını kaydetti.
Bayraktar, STK'ların bazı alanlarda uzmanlaşmasını çok önemli bulduğunu aktararak, "Ancak bu sayede etkin gücü elde edebiliyor, gerektiğinde politikayla mücadele ediyor ve toplumsal dönüşüme katkı sağlayabiliyorlar. NEYAD özellikle eğitim alanında katkı sunarak, pırıl pırıl gençler yetiştirme noktasında alanında parlak bir yer ediniyor. Gençler artık çok güzel imkanlara sahip, en az bir yabancı dil öğrenerek yetişiyorlar, teknoloji ellerinin altında, sanatsal alanlara erişim imkanları var. Bu potansiyeli iyi yönetebilirsek, Türkiye'nin içinde olduğu büyük seferberliğe de katkı sağlamış oluruz. Onların kendi kişisel hazları için yaşamaya değil, ülkemizin yüksek hedeflerine kanalize edersek, geleceğimize gerçek bir yatırım yapmış oluruz. Siyaset, STK, vatandaşlar hep birlikte bunu yapmalıyız." diye konuştu.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 24 Haziran'da çok tarihi bir dönemeçten geçileceğini hatırlatarak, "Sadece kazanmak değil, güçlü bir temsil elde ederek kazanmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin böyle yüksek hedefli seferberlik şartlarını bir daha oluşturması kolay olmayabilir. Hatırı sayılır bir yol almışken, cumhuriyetimizin 100. yılına ekonomisi güçlü, müreffeh, kendi kültürel referanslarından beslenen, kendi gündemini çizen bağımsız bir ülke olarak girmek en büyük arzumuz." dedi.
Kudüs'te yaşananlar nedeniyle ramazan ayına buruk girildiğini hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Kudüs biz Müslümanların olduğu kadar, tüm insanlığın ortak meselesidir. Fakat bu ortak miras, bazen eşit hassasiyetle muhafaza edilemiyor. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasıyla tırmanan süreçte sesini yükselten tek ülke Türkiye oldu. Uluslararası hukuk kurallarına göre birçok ülke, Filistin'in haklı olduğuna inansa da Türkiye'nin gösterdiği cesareti gösteremedi. Dünyayı demokratik haklar konusunda harekete geçirme becerisine sahip, böyle bir ülkenin vatandaşı olmak şahsen bana gurur veriyor. Rabbim bu gayretimizi, Filistin'in kurtuluşuna vesile etsin."
- "Eğitime yapılan katkı ülkeye hizmet olarak dönecek"
NEYAD Başkanı Ayşe Nilgün Diptaş da yurt içinde 5'i doktora, 13'ü yüksek lisans, 23'ü lisans olmak üzere 41 kız çocuğuna burs verdiklerini belirterek, yurt dışında ise 2 kız çocuğunun yüksek lisans masraflarının dernek tarafından karşılandığını, eğitime yapılan bu katkının ülkeye hizmet olarak geri döneceğini söyledi.
Diptaş, İdlib'de dünyanın sessiz kaldığı katliamlar yaşandıktan sonra, sağ kalanlara kucak açan Türkiye'nin, Afrin'de kurduğu çadırkente yerleştirdiği savaş mağdurlarına, 9 aydır sebze meyve yüzü görmeyen ailelere, hayırseverler vasıtasıyla meyve, sebze, çocuklara çikolata ve oyuncak dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
"Aslolan insan" diyerek çıktıkları yolda durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran Diptaş, eğitim ve yardımlaşmaya ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile NEYAD'ın tüzüğüne çevre ve hayvanları koruma çalışmalarını eklediklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEYAD'a en çok bağış yapan hayırseverlere plaket takdim etti.
İftar yemeğine çok sayıda NEYAD üyesi ve hayırseverler katıldı.
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