NEYAD'ın geleneksel iftarı

İSTANBUL (AA) - Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin (NEYAD) Danışma Kurulu Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 24 Haziran'da çok tarihi bir dönemeçten geçileceğini belirterek, "Sadece kazanmak değil, güçlü bir temsil elde ederek kazanmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin böyle yüksek hedefli seferberlik şartlarını bir daha oluşturması kolay olmayabilir. Hatırı sayılır bir yol almışken, cumhuriyetimizin 100. yılına ekonomisi güçlü, müreffeh, kendi kültürel referanslarından beslenen, kendi gündemini çizen bağımsız bir ülke olarak girmek en büyük arzumuz." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen NEYAD'ın geleneksel iftarında konuşan Bayraktar, başörtüsü ve kadınların eğitim haklarını elde etme mücadelesinin öncülerinin STK'larda örgütlenen kadınlar olduğunu vurgulayarak, kadınların çabasının güçlü bir siyasi liderlikle buluşarak, başörtüsünü bir sorun olmaktan çıkardığını anımsattı.

Kadınların yeni nesillerin eğitimi için STK'ları yine etkili bir biçimde kullandığını dile getiren Bayraktar, NEYAD'ın da bunlardan biri olduğunu ve çok sayıda gence eğitim bursu vererek, ülkenin ihtiyacı olan insan gücüne yatırım yaptığını kaydetti.