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Neymar Jr’s Five’da dünya şampiyonu belli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’da dünya şampiyonu 20-21 Temmuz'da Brezilya’da belirlenecek

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’da dünya şampiyonu 20-21 Temmuz'da Brezilya’da belli olacak.

Red Bull açıklamasına göre, geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Neymar Jr’s Five’da final zamanı geldi.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla futbolcunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya’nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaşacak. Türkiye şampiyonu "Kompleksliii"nin de yer alacağı Neymar Jr’s Five’ta Dünya Finali 21 Temmuz’da Türkiye saati itibarıyla (TSİ) 18.00’de Red Bull TV ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Dünya şampiyonu Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takımla ile bir gösteri karşılaşması da yapacak.

Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden Neymar kendi adıyla düzenlenen turnuva için, "Bu sokak turnuvasına katılımın her sene gittikçe artması beni çok mutlu ediyor. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu turnuva dünyanın farklı yerinden farklı kültürdeki çocukları bir araya getiriyor. Büyük bir kültürel çeşitlilik yaşanıyor. Bu finalin benim büyüdüğüm mahallede de gerçekleşmesi beni daha da enerjik kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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- Turnuvanın en önemli kuralı centilmenlik

Açıklamada verilen bilgilere göre, dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Neymar Jr’s Five’ın önemli kuralı centilmenlik. 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu cinsiyet gözetilmeksizin turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor.

Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

Dünya Finali’ne ev sahipliği yapacak olan Neymar Jr Proje Enstitüsü, Neymar Jr’ın kurduğu kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projeleri yapan bir vakıf. Başarılı oyuncunun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Praia Grande’de bulunan Enstitü, 8 bin 400 metrekarelik bir spor kompleksinde 7-14 yaşları arasındaki 2 bin 470 engelli çocuk ve aileleri için yemek ve eğitim hizmeti veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Jr Red Bull Turnuva

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