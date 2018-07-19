Neymar Jr’s Five’da dünya şampiyonu belli olacak

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’da dünya şampiyonu 20-21 Temmuz'da Brezilya’da belli olacak.

Red Bull açıklamasına göre, geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Neymar Jr’s Five’da final zamanı geldi.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla futbolcunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya’nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaşacak. Türkiye şampiyonu "Kompleksliii"nin de yer alacağı Neymar Jr’s Five’ta Dünya Finali 21 Temmuz’da Türkiye saati itibarıyla (TSİ) 18.00’de Red Bull TV ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Dünya şampiyonu Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takımla ile bir gösteri karşılaşması da yapacak.

Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden Neymar kendi adıyla düzenlenen turnuva için, "Bu sokak turnuvasına katılımın her sene gittikçe artması beni çok mutlu ediyor. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu turnuva dünyanın farklı yerinden farklı kültürdeki çocukları bir araya getiriyor. Büyük bir kültürel çeşitlilik yaşanıyor. Bu finalin benim büyüdüğüm mahallede de gerçekleşmesi beni daha da enerjik kılıyor." değerlendirmesini yaptı.