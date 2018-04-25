Nezaket Okulundaki minikler kep attı

Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu bünyesinde hizmet veren Ayyıldız Kreşi öğrencileri mezun olarak kep attı.

Saray Kültür Merkezi’nde düzenlenen Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu Ayyıldız Kreşi öğrencilerinin yıl sonu etkinliğinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Eğitimlerini tamamlayan minikler, ilk defa diploma alıp kep atmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencileri bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin en fazla üzerinde durması gereken konulardan birinin sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında eğitim hizmetleri olduğunu belirtti. Pursaklar Belediyesinin 2004’ten beri eğitimde önemli projeler geliştirdiğini kaydeden Çetin şu mesajları verdi:

“Tebessüm şehrimizde Türkiye’nin en mükemmel projelerini sunmak için büyük özen gösterdik. Bu hizmetlerde eğitimci başkan yardımcılarımız, personelimizin önemli katkısı var. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Amel defterimizin kapanmamasına vesile olacak en büyük kaynak iyi yetiştirilen yavrularımızdır. Çocuklarımızın iyi terbiye alması, vatana ve millete faydalı olan çocuklar yetiştirmek için gayret ediyoruz. Bu amaçla Dede Torun Evleri yaptık. Kuşakları buluşturduk. Ardından Nezaket Okulları yaptık. Yavrularımıza adab-ı muaşeret eğitimi vermek gerektiğini söyledik. Geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımız yüzümün akı olacak inşallah. 65’e yakın kreş öğrencimizin mezuniyetini gerçekleştiriyoruz. Velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Yavrularımızın yolu açık olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”

Nezaket Okulu Ayyıldız Kreşi’nden mezun olan 65 öğrenci, Kafkas oyunu, mini tiyatro gösterimi, türkü ve şiir okumalarıyla göz doldurdu. Gösterilerin finalinde ise asker kıyafeti giyen Minik Mehmetçik Korosu, “Yaylalar” türküsünü okuyarak Türk bayrağı koreografisi eşliğinde anlamlı bir mesaj verdi. Programın sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, öğrencilere diploma, öğretmenlere ise teşekkür belgesi verdi. Diplomalarını alan minkler kep atıp başarılarını kutladı. Programın sonunda Başkan Çetin ile sohbet eden veliler, Nezaket Okulu projesi ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

