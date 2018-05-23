NFL, milli marşta diz çökenlere ceza verecek

Söz konusu kurallara uymayan oyunculara kendi takımları tarafından ceza getirilebileceği bildirilirken, bu kuralların dışına çıkan oyuncuların takımlarına lig tarafından da ceza uygulanabileceğinin altı çizildi.

Öte yandan açıklamada, milli marş esnasında saha içinde yer alan takım personellerinin ayakta durmaması veya Amerikan bayrağı ile marşına saygı göstermemesi durumlarında bu kişilere ve takımlarına ceza uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, milli marş esnasında ayakta durmak istemeyen personellerin marş bitene kadar soyunma odası veya saha dışında durması gerektiğine yer verildi.

Buna göre açıklamada, milli marş esnasında saha içindeki tüm takım ve lig personellerinin ayakta durması ve Amerikan bayrağıyla milli marşına saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

NFL Başkanı Roger Goodell tarafından yapılan yazılı açıklamada, 32 takım sahibinin oy birliğiyle alınan milli marş esnasında uyulması gereken 6 kural paylaşıldı.

Sendika olarak bilinen NFL Oyuncular Birliği (NFLPA) tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu kuralların oluşturulma ve karara bağlanma sürecinde ligin NFLPA'e danışmadığı bilgisine yer verilirken, oyuncuların milli marşı diz çökerek protesto etmesi konusunda kendileri için önemli olan toplumsal sorunlara farkındalık yaratma çabası içinde oldukları kaydedildi.

2016 sezonunda San Francisco 49ers oyun kurucusu Colin Kaepernick, milli marş sırasında diz çöken ilk NFL oyuncusu olmuş ve ülkede ırkçılık, polis şiddeti ve sosyal eşitsizlik gibi konulara dikkat çekmek istediğini söylemişti.

Kaepernick'e aynı sezon bazı takım arkadaşları ve NFL oyuncuları katılırken, milli marş esnasında diz çökerek protesto etme uygulaması 2017 sezonunda NFL geneline yayılmış ve yüzlerce oyuncu milli marş esnasında diz çökmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen sene eylül ve ekim aylarında yaptığı açıklamalarda, oyuncuların diz çökmesini sert dille eleştirirken, NFL'in milli marşla ilgili kural değişikliğine gitmesi ve ligin marş sırasında oyunculara ayakta durma zorunluluğu getirmesi gerektiğini savunmuştu.

NFL'in yeni kararı Twitter'da 1 saat içinde "trending topic" olurken, bazı taraftarlar, karardan memnun olduklarını ve Amerikan bayrağı ile milli marşına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Twitter'daki bazı taraftarlar ise oyuncuların ülkede sosyal eşitsizlik, ırkçılık ve polis şiddeti gibi önemli konulara dikkat çekmelerine kısıtlama getirilmemesi gerektiğini belirtti.

