"Nice mega projeleri milletin hizmetine sunacağız"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Birileri yıkmaktan bahsederken, biz Kanal İstanbul gibi dev projeleri ülkemize kazandıracağız. Birileri yıkmaktan bahsederken biz, nice mega projeleri bu ülkenin ve vatansever milletin hizmetine sunacağız. Biz, 81 milyonu kucaklayan, Türkiye'nin 81 iline eşit ve adil bir şekilde hizmet götüren bir iktidar olduk." dedi. Bakan Kaya, Küçükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen "Gönül Soframız" isimli iftar buluşmasına katıldı. Programda konuşan Kaya, vesayet odaklarını bir kenara kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, bugün olduğu gibi 15 Temmuz'da da Avrupa'nın engeliyle karşılaştıklarını anlattı. Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve ferasetiyle, darbe girişimini boşa çıkardığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın sizleri meydana çağırmasıyla ve siz kahraman İstanbulluların vilayetlerine sımsıkı sahip çıkmasıyla işgal girişimi engellendi. Vatan evlatları bayrak ve vatan için şehit düştüler. Ben bu mübarek gecede bu vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü için şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da bayrağı ve vatanı için mücadele eden gazilerimize Rabbim acil şifalar versin.

15 Temmuz gecesi şehit ve gazilerimiz oldu ama istiklalimize ve istikbalimize de sımsıkı sahip çıktık. Sizler 15 Temmuz'da tüm dünyaya ders vererek, 'Bu ülkenin üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Biz canımızı veririz ama vatanımızdan bir karış toprağı vermeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi kimseye bozdurtmayız.' dediniz. Bizler meydanlara koşarken, sayın cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'nda sizlerin arasına geldi. Biz, milletvekili arkadaşlarımızla, sizin iradenizle bu vatana sahip çıktık. Siz sokaklara koşarken, tankların önünde dimdik dururken, tankların yol açtığı birisi vardı. O gece sayın Kılıçdaroğlu'na tanklar yol açtı ve belediye başkanının evinde darbeyi yapanları seyretti. Bizim şehitlerimiz, gazilerimiz, insanımız vatan savunması yaparken birileri darbeyi adeta seyretti. 15 Temmuz'dan sonra vesayet odaklarını kaldırmak için 16 Nisan'da yeni ve güçlü bir sistemi getirmek için sizlerin huzuruna geldik." Kaya, 16 Nisan referandumunda milletle buluşmak ve referandumu anlatmak için Avrupa'ya gittiğini hatırlatarak, "Orada bize yapılanları gördünüz. Orada o ülkelerin bu ülkenin bakanlarına, bu ülkenin vatandaşlarına muamelesini gördünüz. Niçin bize bunları yaptılar? Çünkü onlar büyük ve güçlü Türkiye istemiyorlar. Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'la işleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden, kara bir propagandaya izin verdiler. Bugün hala 24 Haziran seçimleri için biz Avrupa'da kendimizi anlatamıyoruz. İzin vermiyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar boş. Ben biliyorum ki benim Avrupalı kardeşlerim ülkesinin geleceği için Türkiye'nin çok daha fazla büyümesi, birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak." şeklinde konuştu.

- "Dünyaya demokrasi dersi verdiniz" İstanbul'un eski halinden bahseden Bakan Kaya, "İstanbul'u çöp yığınlarından, susuzluktan kurtarıp, dünyanın en büyük projeleriyle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacaksınız. Biz sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Siz, İstanbullular olarak dünyaya demokrasi dersi verdiniz. 24 Haziran'da büyüyen ve gelişen Türkiye'nin daha da büyümesi ve adeta yeni bir şahlanış dönemi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaksınız. Biz sizlere tam güveniyoruz ama sadece Cumhurbaşkanımıza destek vermeniz yetmez, aynı zamanda güçlü bir meclis için AK Parti'ye de destek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kaya, Türkiye'nin gelişimi için yapılacakları aktararak, şunları kaydetti: "Biz, Allah'ın izniyle, sizlerle birlikte bu ülkeyi çok daha fazla büyüteceğiz. Bu ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Birileri yıkmaktan bahsederken, biz Kanal İstanbul gibi dev projeleri ülkemize kazandıracağız. Birileri yıkmaktan bahsederken biz, nice mega projeleri bu ülkenin ve vatansever milletin hizmetine sunacağız. Biz, 81 milyonu kucaklayan, Türkiye'nin 81 iline eşit ve adil bir şekilde hizmet götüren bir iktidar olduk.