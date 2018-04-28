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Niğbor Uluslararası Sanat Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında 18 ülkeden 57 ressam ve heykeltıraşın çalışmalarından oluşan sergi, "Gülen Meryem Ana" freskiyle ön plana çıkan Gümüşler Manastırı'nda açıldı - Sanatçılar, Niğde Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kayadan oyma yerleşim yerlerinde şarkılar söyledi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Niğbor Uluslararası Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında 18 ülkeden 57 ressam ve heykeltıraşın eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Bir şirket tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 18 ülkeden 57 ressam ve heykeltıraşın çalışmaları, "Gülen Meryem Ana" freskiyle ön plana çıkan Gümüşler Manastırı'nda sergilendi.

Etkinlikte üniversite ve çeşitli kurumlardan gelen sanatçılar da davetlilere müzik ziyafeti verdi.

Sanatçılar, Niğde Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kaya oyma yerleşim yerlerinde şarkılar söyledi. Mehter takımı, "Ölürüm Türkiyem"i seslendirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta başında Niğbor Sanat Günleri etkinliğinin başladığını söyledi.

Gümüşler Manastırı'nda güzel bir program yapıldığını anlatan Şimşek, "Yurt içinden ve dışından çok sayıda sanatçımız bu etkinliğe katılıyor. Amacımız hem Niğdemizi hem de Gümüşler Manastırı'nın bilinirliğini artırmak. Gümüşler Manastırı, 'Gülümseyen Meryem Ana' figürünün olduğu tek manastır. Ümit ediyorum ki bu tür faaliyetler, Niğde ve Gümüşler Manastırı'nın tanıtımına katkı sağlar." dedi.

İl Kültür Turizm Müdürü Basri Akdemir de "Yurt içinden ve dışından ressam, heykeltıraş ve mozaikçilerin katılacağı bir organizasyon olarak teklif geldi. Biz de sadece yer olarak destek verebildik. Bu kapsamda Gümüşler Manastırı'nda sergi yapıldı. Bu sergide 'Sanatçılarımıza bir sürpriz yapalım.' dedik. Kayadan oyma yerleşim yerlerinden sazendeler çıkarak şarkılar söyledi." diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyen firmanın sahibi Serkan Haliloğulları da Niğde'de 18 ülkeden 57 sanatçının katıldığı uluslararası sanat etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Her şey güzel geçiyor, umduğumuzdan daha fazla ilgi gördük. Halkın sanata ne kadar aç olduğunu, sanatın ve tarihin bu memlekette işlenmesi gerektiğini hep birlikte gördük. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına da başladık." ifadelerini kullandı.

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