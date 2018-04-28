Niğbor Uluslararası Sanat Günleri

Gümüşler Manastırı'nda güzel bir program yapıldığını anlatan Şimşek, "Yurt içinden ve dışından çok sayıda sanatçımız bu etkinliğe katılıyor. Amacımız hem Niğdemizi hem de Gümüşler Manastırı'nın bilinirliğini artırmak. Gümüşler Manastırı, 'Gülümseyen Meryem Ana' figürünün olduğu tek manastır. Ümit ediyorum ki bu tür faaliyetler, Niğde ve Gümüşler Manastırı'nın tanıtımına katkı sağlar." dedi.

İl Kültür Turizm Müdürü Basri Akdemir de "Yurt içinden ve dışından ressam, heykeltıraş ve mozaikçilerin katılacağı bir organizasyon olarak teklif geldi. Biz de sadece yer olarak destek verebildik. Bu kapsamda Gümüşler Manastırı'nda sergi yapıldı. Bu sergide 'Sanatçılarımıza bir sürpriz yapalım.' dedik. Kayadan oyma yerleşim yerlerinden sazendeler çıkarak şarkılar söyledi." diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyen firmanın sahibi Serkan Haliloğulları da Niğde'de 18 ülkeden 57 sanatçının katıldığı uluslararası sanat etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Her şey güzel geçiyor, umduğumuzdan daha fazla ilgi gördük. Halkın sanata ne kadar aç olduğunu, sanatın ve tarihin bu memlekette işlenmesi gerektiğini hep birlikte gördük. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına da başladık." ifadelerini kullandı.

