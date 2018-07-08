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Niğde 2. Off Road etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki yarışlara 35 ilden 40 yarışmacı katılıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Off Road etkinliğinde 35 ilden 40 yarışmacı mücadele ediyor.

Niğde Belediyesi ve Niğde Off Road Kulübünce düzenlenen yarışların startını off road araçlarına binen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan verdi.

Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar iş makineleri ve vinç yardımıyla kurtarıldı.

Etkinlikte şehit çocuklarına off road araçlarıyla parkurda tur attırıldı.

Gün boyu devam edecek yarışların sonunda ödül töreni düzenlenecek.

Niğde Off Road Kulübü Başkanı Ümit Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 35 ilden 40 profesyonel yarışmacının katıldığını belirterek, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlikte şehit çocuklarına araçlarla tur attırdık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 2. Off Road yarışları Niğde

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