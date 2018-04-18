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Niğde Barosu’ndan "Diasporaya Karşı Ses Can Azerbaycan’a Nefes" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Niğde Barosu ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle Karabağ Savaşı’nın anlatıldığı "Diasporaya Karşı Ses Can Azerbaycan’a Nefes" konferansı düzenlendi.Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Azerbaycan’ın Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, Azerbaycan Türk Kültür Tanıtım Sorumlusu İmdat Avşar, Azerbaycanlı Milli Şair ve Yazar Gülşen Behbud katıldı.Öğrenci ve Akademisyenlerin ilgi gösterdiği , Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta İbad Hüseyin’li Karabağ Savaşı’nın yaşandığı o günleri anlattı.Zor şartlarda savaştıklarını belirten Hüseyinli, "O günleri yaşadım, Türk oğlunun, yiğidinin nasıl savaştığını gösterdim.

Niğde Barosu’ndan "Diasporaya Karşı Ses Can Azerbaycan’a Nefes" konferansı

Niğde Barosu ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle Karabağ Savaşı’nın anlatıldığı "Diasporaya Karşı Ses Can Azerbaycan’a Nefes" konferansı düzenlendi.
Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Azerbaycan’ın Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, Azerbaycan Türk Kültür Tanıtım Sorumlusu İmdat Avşar, Azerbaycanlı Milli Şair ve Yazar Gülşen Behbud katıldı.
Öğrenci ve Akademisyenlerin ilgi gösterdiği , Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta İbad Hüseyin’li Karabağ Savaşı’nın yaşandığı o günleri anlattı.
Zor şartlarda savaştıklarını belirten Hüseyinli, "O günleri yaşadım, Türk oğlunun, yiğidinin nasıl savaştığını gösterdim. Ben hiçbir zaman eğilerek, gizlenerek savaşmadım. Benim bütün savaşım ayakta oldu. Benim bir askeri giyimim vardı, kurşunla delik deşik oldu. Ben neden şehit olmuyorum diye hayıflanıyordum. Yanımda şehit olanların fotoğraflarının yanına kendi fotoğrafımı da asıyordum. Çünkü şehit olmak istiyordum." dedi.
Hüseyinli, vatanı korumanın sadece savaşla olmadığını, her sahada da başarılı olmakla vatanın korunabileceğini ifade etti.
Karabağ’da sadece Ermeniler ile savaşmadıklarını aktaran Hüseyinli, "Sadece onlarla olsaydı, savaş daha erken biterdi. Bizde savaş sathında silah, ekmek, giyim, su yok ama Ermeni’lerde tank, top ve ellerinde silahlar vardı. Onlara karşı bu şekilde mücadele verdik." şeklinde konuştu.
Azerbaycan Türk Kültür Tanıtım Sorumlusu İmdat Avşar’da yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıllardır devam eden kader birliğinden söz etti.
Avşar; ‘’ Dillerimiz, insanlarımız ikiz kardeş kadar bir birine benzer. Tarihimizin son yüzyılına baktığımızda Ermenilerle yıllardır iyi giden ilişkiler birden bire Rusların devreye girmesiyle bozuluyor. Ve bu süreçten sonra Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti yaratma ideali ortaya çıkıyor ve Avrupa’da buna destek veriyor. Bundan sonra da sistematik bir şekilde Türklerle Ermeniler arasında bir kavga başlıyor. Bu sadece Osmanlı topraklarında yaşanan bir hadise olmadığı için Azerbaycan’la Türklerin kardeşliğinden bahsederken bunu mutlaka görmek gerekiyor.’’ dedi.
Hüseyinli için hazırlanan belgeselin gösteriminin de yapıldığı konferansta Azerbaycanlı Milli Şair ve Yazar Gülşen Behbud yaptığı konuşmada yaşayan kahraman İbad Hüseyinli’nin savaş alanlarında verdiği mücadeleden söz etti.

Niğde Barosu’ndan

Niğde Barosu’ndan

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