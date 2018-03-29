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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan: ’’Her zaman vatandaşımızın yanındayız’’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan halkın içinde olmaya vatandaşın talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.Belediye Başkanı Rifat Özkan yoğun çalışma temposuna rağmen esnaf ve vatandaşla diyaloğunu ihmal etmiyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan: ’’Her zaman vatandaşımızın yanındayız’’

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan halkın içinde olmaya vatandaşın talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Rifat Özkan yoğun çalışma temposuna rağmen esnaf ve vatandaşla diyaloğunu ihmal etmiyor. Vatandaş odaklı çalıştıklarını her fırsatta dile getiren Başkan Özkan vatandaşın her ihtiyacında yanında oluyor. Cep telefonundan ulaşan vatandaşlara bizzat kendi görüşerek istek ve temennilerini de dinleyen Başkan Özkan, halkın yanında olmaya devam ediyor.
Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse esnaf buluşmaları iştişare toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Özkan, ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor.
“Birlikte Çalışacağız Birlikte Başaracağız” sloganıyla hizmet ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Rifat Özkan her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguluyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan: ’’Her zaman vatandaşımızın yanındayız’’

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