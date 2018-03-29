Niğde Belediye Başkanlığından sendika açıklaması

Son günlerde Niğde Belediyesi işçilerinin sendika değişikliği ve işçilerin cep telefonlarına gönderilen mesajlarla ilgili açıklama yapıldı.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Belediye işçilerine herhangi bir baskı veya telkinde bulunulmadığı, işçilerin herhangi bir Sendikaya üye olmasının yasal hakları olduğu gibi, sendika değiştirmelerinin de yasal hakkı olduğu bu konuda işveren olarak bir müdahalelerinin olmadığı bildirildi.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklama şu açıklamalara yer verildi.

Son günlerde Belediye işçilerimizin yapmış olduğu Sendika değişikliği ile ilgili gerek işçi arkadaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlarla gerekse kamuoyunda bilgi kirliliğine karşı açıklama yapılması zaruri olmuştur.

Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi arkadaşlarımız kendi rızaları doğrultusunda Sendika değişikliği yapmışlardır. Bu değişiklik geçtiğimiz yıllarda yine olmuş İşveren olarak Belediyemiz şimdi olduğu gibi yine müdahil olmamıştır. Kendi istekleri ile o zaman Belediye-İş Sendikasını tercih etmişler bugünde HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikasını tercih etmişlerdir. O zaman işçilerin iradesine saygı duyulduğu gibi bugünde saygı duyulmaktadır.

Türkiye’de ki bütün sendikalar ülkemize hizmet eden kurumlardır ve bizim için bütün sendikalar aynı değeri taşır.

Ancak birileri sendika içindeki sorunlarını kasıtlı olarak Belediyemize yansıtmak için işçi arkadaşlarımıza mesaj atarak iş huzurunu bozmak istemektedirler. Mesajlarda belirtildiği gibi hiçbir işçi arkadaşımız tehdit edilmemiş ve ne Genel Merkezimiz nede Başkanlık makamı tarafından talimat verilmemiştir. İşçi arkadaşlarımızın hakkını dün olduğu gibi bugünde aynı şekilde yasalar çerçevesinde koruyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.