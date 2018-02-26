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Niğde Belediyesinden çocuklar için tiyatro gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesinin organizasyonuyla her hafta sonu düzenlenen Çocuk Tiyatrosu etkinliği çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor.Kültür Merkezi’ni tamamıyla dolduran küçükler, Tiyatro Manço topluluğu tarafından sergilenen, ‘Sevimli dostlar Kayıp Kovan’ adlı oyunu büyük bir ilgi ve keyifle izlediler.12.00-14.30-15.00 olmak üzere üç seans olarak gösterime giren tiyatronun her seansı dolu dolu geçiyor.Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar ve hafta sonları çocuklarını kültürel etkinliklerle buluşmasını sağladığı için Belediye Başkanı Rifat Özkan’a aileleri teşekkür ettiler.

Niğde Belediyesinden çocuklar için tiyatro gösterileri

Niğde Belediyesinin organizasyonuyla her hafta sonu düzenlenen Çocuk Tiyatrosu etkinliği çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor.
Kültür Merkezi’ni tamamıyla dolduran küçükler, Tiyatro Manço topluluğu tarafından sergilenen, ‘Sevimli dostlar Kayıp Kovan’ adlı oyunu büyük bir ilgi ve keyifle izlediler.
12.00-14.30-15.00 olmak üzere üç seans olarak gösterime giren tiyatronun her seansı dolu dolu geçiyor.
Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar ve hafta sonları çocuklarını kültürel etkinliklerle buluşmasını sağladığı için Belediye Başkanı Rifat Özkan’a aileleri teşekkür ettiler.

Niğde Belediyesinden çocuklar için tiyatro gösterileri

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