Niğde Belediyesinin Wifibus hizmeti

Niğde Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği otobüslerde ücretsiz internet projesi vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.

Niğde Belediyesi’nin kent içi ulaşımı daha konforlu ve keyifli bir hale getirmek amacıyla iki hafta önce hizmete sunduğu otobüslerde ücretsiz internet uygulaması özellikle gençler tarafından çok sevildi. Otobüslerde ücretsiz wifi hizmetinden iki haftada yaklaşık 5000 kişi yararlandı.

“Hemşehrilerimizin hizmetkârıyız” diyen Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde Belediyesinde de ücretsiz wifi hizmetinin faaliyete geçtiğinin müjdesini verdi.