Niğde Ceza İnfaz Kurumu’nda tatbikat

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürülüğünün talimatı doğrultusunda yılda iki kez tüm ceza İnfaz kurumlarında genel tatbikat uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da genel tatbikat uygulaması gerçekleştirildi. E Tipi Kapalı Cezaevinde polis,jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla “Acil Durum Tatbikatı” gerçeği aratmayacak şekilde yapıldı.
Aynı anda yangın ve isyan senaryosu üzerinden tatbikatın yapıldığı bildirilirken birimlerin Ceza İnfaz Kurumuna intikal süresi ve diğer tedbirler aynı anda değerlendirildi.
Gerçekleştirilen tatbikatın başarı ile sonuçlandığı ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı bildirildi.
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