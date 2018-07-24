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Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

Niğde'de FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. tutuklandı.

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan A.D., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde FETÖ PDY cinsel istismar

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