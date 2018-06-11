Niğde için kuvvetli sağanak uyarısı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanağın kısa süreli ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

