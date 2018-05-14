Niğde iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Müslümanların gönlüne huzur veren ay olan Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, gücü yetenler, imsak saati, iftar vakti kaçta öğrenmek istiyorlar. Bu konuda bir ay boyunca Niğde imsak ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte diyanet tarafından hazırlanan Niğde Ramazan imsakiyesi 2018...

NİĞDE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:45 05:24 12:44 16:33 19:52 21:23 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:44 05:23 12:44 16:33 19:53 21:25 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:43 05:22 12:44 16:34 19:54 21:26 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:41 05:21 12:44 16:34 19:54 21:27 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:40 05:20 12:44 16:34 19:55 21:28 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:39 05:20 12:44 16:34 19:56 21:30 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:38 05:19 12:44 16:34 19:57 21:31 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:44 16:35 19:58 21:32 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:18 12:44 16:35 19:59 21:33 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:17 12:44 16:35 19:59 21:34 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:34 05:17 12:44 16:35 20:00 21:35 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:33 05:16 12:44 16:35 20:01 21:37 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:32 05:15 12:45 16:36 20:02 21:38 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:31 05:15 12:45 16:36 20:02 21:39 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:45 16:36 20:03 21:40 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:30 05:14 12:45 16:36 20:04 21:41 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:29 05:14 12:45 16:37 20:04 21:42 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:13 12:45 16:37 20:05 21:43 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:27 05:13 12:45 16:37 20:06 21:44 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:13 12:46 16:37 20:06 21:45 21 05 Haziran 2018 Salı 03:26 05:12 12:46 16:38 20:07 21:46 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:12 12:46 16:38 20:08 21:46 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:46 16:38 20:08 21:47 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:12 12:46 16:38 20:09 21:48 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:12 12:46 16:38 20:09 21:49 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:24 05:11 12:47 16:39 20:10 21:50 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:24 05:11 12:47 16:39 20:10 21:50 28 12 Haziran 2018 Salı 03:23 05:11 12:47 16:39 20:11 21:51 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:23 05:11 12:47 16:39 20:11 21:51 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:23 05:11 12:48 16:40 20:12 21:52

ORUÇ VE RAMAZANA DAİR AYETLER

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)