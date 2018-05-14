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Niğde iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Niğde Ramazan imsakiyesi haberimizde. Mübarek Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. İslam'ın beş şartından biri olan oruç vazifesini yerine getireceğimiz olan Ramazan ayı için sahur vakti ve iftar vakti merak ediliyor. Niğdeliler, kendi şehirlerinde sahura ne zaman kalkacaklarını öğrenmek için imsak vakti nedir merak ediyorlar. Diyanet tarafında hazırlanan Niğde Ramazan imsakiyesi ile Niğde iftar vakti ve imsak saati kaçta öğrenebilirsiniz. İşte Niğde Ramazan imsakiyesi 2018...

Niğde iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Müslümanların gönlüne huzur veren ay olan Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, gücü yetenler, imsak saati, iftar vakti kaçta öğrenmek istiyorlar. Bu konuda bir ay boyunca Niğde imsak ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte diyanet tarafından hazırlanan Niğde Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

NİĞDE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:45 05:24 12:44 16:33 19:52 21:23
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:44 05:23 12:44 16:33 19:53 21:25
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:43 05:22 12:44 16:34 19:54 21:26
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:41 05:21 12:44 16:34 19:54 21:27
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:40 05:20 12:44 16:34 19:55 21:28
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:39 05:20 12:44 16:34 19:56 21:30
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:38 05:19 12:44 16:34 19:57 21:31
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:44 16:35 19:58 21:32
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:18 12:44 16:35 19:59 21:33
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:17 12:44 16:35 19:59 21:34
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:34 05:17 12:44 16:35 20:00 21:35
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:33 05:16 12:44 16:35 20:01 21:37
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:32 05:15 12:45 16:36 20:02 21:38
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:31 05:15 12:45 16:36 20:02 21:39
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:45 16:36 20:03 21:40
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:30 05:14 12:45 16:36 20:04 21:41
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:29 05:14 12:45 16:37 20:04 21:42
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:13 12:45 16:37 20:05 21:43
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:27 05:13 12:45 16:37 20:06 21:44
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:13 12:46 16:37 20:06 21:45
21 05 Haziran 2018 Salı 03:26 05:12 12:46 16:38 20:07 21:46
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:12 12:46 16:38 20:08 21:46
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:46 16:38 20:08 21:47
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:12 12:46 16:38 20:09 21:48
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:12 12:46 16:38 20:09 21:49
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:24 05:11 12:47 16:39 20:10 21:50
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:24 05:11 12:47 16:39 20:10 21:50
28 12 Haziran 2018 Salı 03:23 05:11 12:47 16:39 20:11 21:51
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:23 05:11 12:47 16:39 20:11 21:51
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:23 05:11 12:48 16:40 20:12 21:52

ORUÇ VE RAMAZANA DAİR AYETLER

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)

Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Ahzân Sûresi 35)

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…Hayırlı Ramazanlar.

  • İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

  • Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

NİĞDE CAMİLERİ


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